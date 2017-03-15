Инфляция в России вернулась к росту

Инфляция в России вновь вернулась к росту — за неделю с 7 по 13 марта потребительские цены увеличились на 0,1 процента. С начала марта они выросли также на 0,1 процента, а с начала года — на 0,9 процента. Об этом в среду, 15 марта, сообщил Росстат.
За неделю на 0,2-0,3 процента подорожали сливочное масло, стерилизованное молоко, сметана, жирный творог и сыры, цены на картофель выросли на 1,8 процента, на лук — на 1,4 процента, на помидоры — на 0,6 процента, на морковь — на 0,4 процента.
На 0,4-0,7 процента подешевела гречка, сахар, куриные яйца, на 0,2-0,3 процента — подсолнечное масло, пшено и соль, на 0,4 процента — огурцы.
Цены на бензин выросли на 0,1 процента, стоимость дизельного топлива не изменилась.
14 марта министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что для ЦБ важен уровень инфляции не только в 2017 году. «Если по текущему году мы идем лучше ожиданий, то что касается долгосрочной истории — она все равно пока еще не решена», — отметил он.
В начале месяца Росстат сообщал, что инфляция в России составила ноль процентов.
По данным холдинга «Ромир», реальные расходы россиян в феврале 2017 года опустились до пятилетнего минимума.
В 2016 году инфляция в России достигла 5,4 процента — это самый низкий показатель за новейшую историю страны. ЦБ намерен замедлить ее до четырех процентов в 2017 году.