Россияне сократили расходы до пятилетнего минимума

Реальные расходы россиян в феврале 2017 года опустились до пятилетнего минимума. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованного в четверг, 9 марта, холдингом «Ромир».

По сравнению с январем, февральские расходы россиян упали на 3,7 процента, а с учетом месячной инфляции в 0,2 процента — почти на 4 процента. В годовом выражении расходы в феврале выросли на 1,3 процента, однако с учетом накопленной инфляции в 4,6 процента реальные расходы сократились на 3,3 процента.

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Снижение повседневных расходов в феврале текущего года объясняется не только укороченным месяцем, отмечается в материалах «Ромир». «Судя по всему, россияне серьезно решили сэкономить после резко скачка цен на товары в январе. Так, доля затрат на продуктовые категории в общей корзине расходов снизилась с 53 до 50 процентов», — считают эксперты.

Для сравнения, в январе текущего года расходы россиян в годовом выражении увеличились на 9,5 процента, почти в два раза опередив накопленную инфляцию. В результате январские траты населения уступили только показателям 2013 года.

В феврале 2017 года индекс потребительских цен вырос на 0,2 процента по сравнению с январем. Аналогичная динамика прошлого года составляла 0,6 процента. Годовая инфляция в феврале замедлилась до 4,6 процента.

Согласно исследованию РАНХиГС, опубликованному в конце января, 45 процентов россиян ожидают дальнейшего ухудшения экономической ситуации на протяжении как минимум ближайших двух лет.