Февральская инфляция в России замедлилась до 0,2 процента

Индекс потребительских цен в феврале вырос на 0,2 процента. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на данные Росстата.

По сравнению с февралем 2016 года инфляция выросла на 4,6 процента. Показатель января 2017 года составил 0,6 процента.

«В феврале в четырех субъектах Российской Федерации потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,6 процента и более, из них в Чукотском автономном округе — на 0,7 процента в результате увеличения цен на продукты питания на 1,7 процента», — говорится в сообщении.

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Аналитики Sberbank CIB в обзоре от 7 марта, который есть в распоряжении «Ленты.ру», также оценивают годовую инфляцию в феврале в 4,6 процента.

«Значительное замедление инфляции уже привело к смягчению риторики ЦБ. В последнем бюллетене регулятора отмечалось, что "существующий баланс инфляционных рисков говорит в пользу очень плавного смягчения денежно-кредитной политики, которая должна оставаться умеренно жесткой". Мы по-прежнему полагаем, что ставка ЦБ будет снижена на 50 базисных пунктов во втором квартале этого года», — пишут они и допускают, что при сохранении тенденции к быстрому снижению инфляции ставка может быть понижена в марте.

По итогам 2016-го инфляция в России достигла 5,4 процента — минимальный показатель за новейшую историю страны. ЦБ планирует замедлить ее до четырех процентов в 2017 году, для этого регулятор сохраняет умеренно-жесткую монетарную политику, которая выражается в высокой ключевой ставке (10 процентов годовых с 19 сентября 2016 года).