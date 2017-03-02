В Сбербанке увидели падение инфляции ниже четырех процентов

Средние темпы инфляции в России в феврале оказалась ниже уровня четырех процентов из-за крайне слабого спроса. Об этом в четверг, 2 марта, пишут аналитики Sberbank CIB в макроэкономическом обзоре, который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«В таком случае при отсутствии денежно-кредитного стимулирования возрастает вероятность дальнейшего замедления инфляции», — отмечают эксперты. При этом существует риск возникновения дефляции, надежных рецептов борьбы с которой нет, обращают внимание в Sberbank CIB.

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Аналитики не сомневаются, что Банк России сможет снизить рост цен в нынешнем году до уровня в четыре процента. «Главный вопрос сейчас заключается в том, будет ли ЦБ доволен, если инфляция окажется еще меньше, и считает ли он угрозу низкой инфляции реальной», — указывают они. Данные Росстата по росту цен в феврале усиливают неопределенность перед предстоящим решением регулятора по ключевой ставке, подчеркивают эксперты.

1 марта замглавы ВТБ Герберт Моос спрогнозировал пятипроцентный рост инфляции в России в 2017 году.

В конце февраля председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что замедление инфляции в России до четырех процентов в 2017 году — вполне реальная задача.

3 февраля совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 10 процентов. В сообщении регулятора отмечалось, что инфляция замедлится до целевого уровня четыре процента к концу 2017 года и будет поддерживаться вблизи него в дальнейшем.