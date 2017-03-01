ВТБ предрек экономике России рост на 1,5 процента

Экономика России в 2017 году может вырасти на 1,5 процента, инфляция составит около пяти процентов. Такой прогноз в среду, 1 марта, представил замглавы ВТБ Герберт Моос, сообщает ТАСС.

По его словам, средняя стоимость российской нефти Urals составит около 54 долларов за баррель. К концу года ключевая ставка Банка России опустится до девяти процентов, считают в ВТБ.

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Чистая прибыль кредитной организации по международным стандартам финансовой отчетности в 2016 году подскочила в 30 раз и составила 51,6 миллиарда рублей по сравнению с 1,7 миллиарда годом ранее.

27 февраля зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач заявил, что экономика России в 2017 году может вырасти на 1,2 процента, а инфляция составит 4,5 процента. По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, отечественный ВВП в нынешнем году увеличится на один-два процента.

Минэкономразвития в базовом сценарии ожидает роста ВВП России в 2017 году на 0,6 процента, в 2018-м — на 1,7, в 2019-м — на 2,1 процента. По данным Росстата, экономика в 2016 году сократилась на 0,2 процента.

