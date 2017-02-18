Финансы
 

Греф констатировал попадание российской экономики в стагнацию

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Россия выходит из жесткого экономического кризиса, но попадает в стагнацию, считает глава Сбербанка Герман Греф. Его слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, что экономика вышла из рецессии. Но говоря экономическим языком, мы попали в стагнацию. На мой взгляд, да, из жесткого кризиса, который мы видели в 2015 году — в начале 2016 года, очевидно [выходим]», — отметил банкир.

По его словам, в 2017 году ожидается рост экономики. «Сколько? Пока сложно прогнозировать, от одного до двух процентов», — добавил Греф.

В декабре 2016-го глава Сбербанка спрогнозировал, что в 2017 году рост ВВП России составит 1,5 процента. По его мнению, прирост кредитования также будет зафиксирован.

28 ноября Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз по экономике России. ВВП в 2017 году вырастет на 0,8 процента, считают эксперты ОЭСР. По прогнозу Минэкономразвития в 2017 году рост ВВП составит 0,6 процента, в 2018-м — 1,7 процента, в 2019-м — 2,1 процента.

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