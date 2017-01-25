Греф назвал поддержку плавающего рубля критической мерой для экономики

Поддержка плавающего курса рубля является критически важной для российской экономики мерой. Об этом в среду, 25 января, заявил глава Сбербанка Герман Греф, сообщает ТАСС.

«Это естественный компенсатор перекосов, которые возникают внутри экономики. Чем меньше будет любых вмешательств в ситуацию, тем больше будет доверия со стороны всех экономических агентов», — сказал Греф.

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Официальный курс доллара, установленный российским ЦБ на 26 января, снижен на семь копеек, до 59,15 рубля. Евро также понизился на 20 копеек и составил 63,43 рубля. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На Московской бирже по состоянию на 15:20 мск американская валюта подешевела до 59,18 рубля, что на семь копеек ниже уровня предыдущего закрытия, единая европейская подорожала на 11 копеек — до 63,67 рубля, нефть Brent опустилась до 54,99 доллара за баррель (минус 0,81 процента).

20 января министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что власти будут придерживаться политики плавающего рубля. «Любые другие изменения, связанные с экспортом-импортом товаров, изменение производительности труда, изменение притока-оттока капитала – все это будет продолжать влиять на валютный курс. Он (рубль — прим. «Ленты.ру») будет продолжать оставаться абсолютно плавающим» — подчеркнул глава Минэкономразвития.

Днем ранее ЦБ заявил, что не собирается проводить валютные интервенции для укрепления курса рубля.

Россия перешла на плавающий курс рубля в конце 2014 года на фоне резкого падения цен на нефть. Затем Банк России повысил ключевую ставку до 17 процентов. В ходе биржевых торгов 16 декабря 2014 года сразу после соответствующего решения евро пробил отметку в 100 рублей, доллар — в 80. Этот день стали называть «черным вторником». С тех пор регулятор последовательно снижает ключевую ставку. Ее текущий уровень — 10 процентов.