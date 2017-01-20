Орешкин назвал условие роста ВВП на два процента в 2017 году

Сохранение текущих цен на нефть может обеспечить рост ВВП России на два процента в 2017 году. Об этом в пятницу, 20 января, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин, сообщается на странице ведомства в Facebook.

«Все комментарии, которые есть по оценке экономического роста, предполагают стабильность внешних условий. Это примерно те уровни, которые мы видим сейчас. То есть отсутствие каких-то серьезных внешних шоков», — сказал Орешкин на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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Также он отметил, что власти будут придерживаться политики плавающего рубля. «Любые другие изменения, связанные с экспортом-импортом товаров, изменение производительности труда, изменение притока-оттока капитала – все это будет продолжать влиять на валютный курс. Он [рубль] будет продолжать оставаться абсолютно плавающим» — подчеркнул глава Минэкономразвития.

Нефть Brent на бирже ICE к 10:30 мск подорожала на 0,33 процента по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, до 54,34 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 0,25 процента, до 52,25 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи.

Ранее 19 января первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что экономика России в 2017 году может вырасти на один-два процента. По его мнению, текущие цены на нефть, а также решение правительства резервировать дополнительные доходы от продажи сырья дают Банку России возможность покупать валюту. В свою очередь ЦБ сообщил, что считает возможным выход на валютный рынок не для поддержки рубля, а в рамках реализации бюджетного правила.

Базовый прогноз Минэкономразвития на 2017 год рассчитан при цене в 40 долларов за баррель нефти Urals. Ожидается, что при таком уровне цен рост ВВП России составит 0,6 процента.