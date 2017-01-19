Шувалов спрогнозировал двухпроцентный рост ВВП России в 2017 году

Экономика России в 2017 году может вырасти на два процента при благоприятном развитии ситуации. Об этом в четверг, 19 января, заявил первый зампред правительства Игорь Шувалов в интервью агентству Bloomberg, передает ТАСС.

Кроме того, Шувалов отметил что необходимости приватизировать банк ВТБ нынешнем году нет, сообщает РИА Новости. «В бюджете на 2017 год заложены доходы от приватизации ВТБ в 97 миллиардов рублей, однако в приватизации банка нет необходимости», — сказал Шувалов.

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Российские власти согласятся на приватизацию финансовой организации, если появится хорошее предложение. «Приватизация в плане получения бюджетных средств не так критична, как в прошлом году», — пояснил первый вице-премьер.

16 января Международный валютный фонд опубликовал доклад, в котором прогнозировалось, что рост ВВП России в 2017 году составит 1,1 процента, а в 2018-м — 1,2 процента. Эксперты рейтингового агентства Moody's считают, что экономика России увеличится в 2017 году на один процент, несмотря на влияние санкций.

Минэкономразвития в базовом сценарии ожидает, что ВВП в нынешнем году продемонстрирует рост на 0,6 процента, в 2018 году — на 1,7, в 2019 году — на 2,1.