Moody's спрогнозировало рост экономики России вопреки санкциям

Экономика России перейдет к росту в 2017 году, несмотря на влияние санкций. Об этом говорится в материалах международного рейтингового агентства Moody's, сообщает РИА Новости.

Рост ВВП России в нынешнем году составит один процент, считают эксперты. При этом они признают, что на российскую экономику продолжают оказывать влияние западные санкции. «Геополитические конфликты будут продолжать оказывать давление на экономику [стран] СНГ, в основном из-за влияния западных санкций на Россию и конфликта на востоке Украины», — отмечается в документе.

Материалы по теме В отчаянные времена Самые неожиданные экономические прогнозы на 2017 год

В октябре 2016 года Moody's улучшило прогноз по банковской системе России с негативного на стабильный.

В сентябре агентство прогнозировало, что за снижением ВВП России на один процент в 2016-м последует рост на 1,5 процента в 2017 году.

Минэкономразвития в базовом сценарии ожидает роста ВВП России в 2017 году на 0,6 процента, в 2018 году — на 1,7 процента, в 2019 году — на 2,1 процента.