МВФ улучшил оценку экономики России за 2016 год

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил свои ожидания по динамике ВВП России в 2016 году и оставил без изменений прогнозы на 2017-2018 годы. Об этом сообщается в докладе международной организации.

Во втором полугодии 2016 года экономическая активность в России была немного лучше ожидавшейся. Этому способствовало укрепление цен на нефть, отмечается в материалах МВФ.

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Эксперты пишут, что в 2016 году российская экономика сократилась на 0,6 процента, а не на 0,8, как предполагалось в предыдущем прогнозе. Фонд ожидает роста ВВП в 2017 году на 1,1 процента, а в 2018-м — на 1,2.

В последние недели стоимость нефти повышается, что отражает договоренность ведущих производителей о снижении предложения, указано в докладе. Средний уровень цен в нынешнем году составит 51,2 доллара за баррель, в 2018-м — 53,1 доллара, считают эксперты. В прошлом году среднегодовая цена составляла, по оценка международной организации, 42,7 доллара за баррель.

13 января глава совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что, в случае проведения структурных реформ, рост экономики России в 2019 году превысит три процента, а к 2022-му ускорится до уровня выше четырех процентов.

В декабре 2016-го президент России Владимир Путин сообщил, что за год российская экономика снизилась на 0,5-0,6 процента.

Минэкономразвития в базовом сценарии ожидает роста ВВП России в 2017 году на 0,6 процента, в 2018 году — на 1,7, в 2019 году — на 2,1.

В 2015 году отечественная экономика сократилась на 3,7 процента.