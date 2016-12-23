Путин предсказал незначительный спад экономики по итогам 2016 года

В 2016 году российскую экономику ждет небольшое снижение примерно на 0,5-0,6 процента. Об этом в ходе большой пресс-конференции в пятницу, 23 декабря, заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава государства напомнил, что в 2015 году ВВП России упал на 3,7 процента. «За ноябрь мы наблюдаем небольшой рост ВВП страны и, скорее всего, по году у нас будет минус 0,5-0,6 процента», — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что некоторые отрасли экономики показали существенный рост. Среди них — машиностроение,

тяжелое машиностроение, производство дорожной техники, легкая и перерабатывающая промышленность и сельское хозяйство.

Владимир Путин также заявил, что по итогам 2016 года в России будет зафиксирована рекордно низкая инфляция.

