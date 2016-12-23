Президент рассказал о рекордно низкой инфляции по итогам года

По итогам 2016 года инфляция в России составит 5,5 процента — это рекордно низкий уровень. Об этом в ходе большой пресс-конференции заявил президент Владимир Путин, передает в пятницу, 23 декабря, корреспондент «Ленты.ру».

«Лучший показатель был в 2011 году — это было 6,1 процента. В этом году у нас будет уверенно меньше шести. Мы так думали, что будет где-то 5,7-,5,8 процента. Скорее всего, это будет где-то в районе 5,5 процента. Это рекордно низкий уровень инфляции», — заявил он.

Также в ходе большой пресс-конференции Путин напомнил, что в прошлом году российская экономика упала на 3,7 процента. В 2016 году ожидается незначительный спад в 0,5-0,6 процента.

16 декабря ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 10 процентов годовых. По мере закрепления тенденции к замедлению инфляции регулятор рассмотрит возможность снижения ставки в первом полугодии 2017 года.

Целевой показатель Банка России по инфляции — четыре процента. Регулятор планирует достичь его в 2017 году.