Кудрин спрогнозировал резкий рост ВВП при проведении реформ

В случае проведения структурных реформ рост экономики России в 2019 году превысит три процента, а к 2022-му ускорится до уровня выше четырех процентов. Об этом в пятницу, 13 января, заявил глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин, сообщает «Коммерсантъ».

«По целевому сценарию к 2035 году нам удалось бы увеличить ВВП в два раза, по инерционному — всего лишь в полтора раза», — сказал Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме — 2017. Нужны активные реформы, иначе даже инерционный вариант будет трудно реализовать, подчеркнул он.

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По его словам, в настоящее время необходимо увеличить темпы роста ВВП до уровня среднемировых, чтобы сохранить долю экономики в глобальной системе. «Выйти на эти темпы достаточно непросто. Эта задача ставилась и пять, и семь лет назад, но до сих пор она не выполняется», — отметил бывший министр финансов.

11 января международное рейтинговое агентство Moody's опубликовало прогноз, согласно которому экономика России перейдет к росту в 2017 году, несмотря на влияние санкций.

В октябре 2016 года Кудрин предсказывал сверхмалый рост ВВП России в ближайшие годы.

Минэкономразвития в базовом сценарии ожидает роста ВВП России в 2017 году на 0,6 процента, в 2018 году — на 1,7 процента, в 2019 году — на 2,1 процента.