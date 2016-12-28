Набиуллина рассказала о достойном поведении рубля

Рубль уже не так чувствителен к колебаниям нефтяных котировок, он ведет себя «более-менее достойно». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает «Интерфакс» в среду, 28 декабря.

«Что очень важно, рубль стал менее волатильным по отношению к цене на нефть: мы видим, как цены на нефть достаточно сильно меняются, а рубль более-менее стабилен. (...) И мы видим, что рубль находит рыночный баланс, рыночное равновесие между интересами экспортеров и импортеров и ведет себя пока более-менее достойно», — приводит агентство ее слова.

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ЦБ ожидает стабильного курса рубля при любой макроэкономической ситуации, сказала Набиуллина. «Мы в любом сценарии не ожидаем каких-то потрясений, потому что плавающий курс — амортизатор внешних шоков», — сказала она.

Ранее 28 декабря курс евро упал до 63 рублей впервые за полтора года. Российская валюта укрепляется на фоне роста цен на нефть.

Стоимость углеводородов растет после того, как 30 ноября государства-члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на встрече в Вене договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки — до 32,5 миллиона. Кроме того, картель договорился с государствами вне ОПЕК о снижении производства.