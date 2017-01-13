Силуанов рассказал об исцелении России от «голландской болезни»

Экономика России излечилась от «голландской болезни». Об этом в пятницу, 13 января, заявил министр финансов России Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.

По его словам, кризисы в России всегда связаны с низкой диверсификацией экономики и зависимостью бюджета от цен на экспортные товары. «По сути дела, мы болели "голландской болезнью" (зависимость от цен на сырье и укрепление национальной валюты при снижении эффективности внутреннего производства — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Силуанов, выступая в рамках Гайдаровского форума — 2017.

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«Для того чтобы найти таблетку от "голландской болезни", нужны понятные принципы формирования бюджетной политики», — заявил он. При этом доля нефтегазовых доходов в бюджете за последние годы уже снизилась: в 2014 году они составляли 9,6 процента ВВП, а в 2016 году — 5,8 процента, отметил министр. В 2019 году, по его словам, планируется сокращение этого показателя еще на 0,4 процента.

«Основной шоковый период мы прошли», — сказал Силуанов. Пройти его удалось благодаря сокращению расходов и мобилизации налоговых доходов. «Будем работать над тем, чтобы больше собирать доходов, не увеличивая налоговое бремя», — пообещал чиновник.

В декабре 2016 года президент Сбербанка Герман Греф заявил, что возвращение стоимости нефти к 120 долларам за баррель, а курса доллара — к 35 рублям, вернут российскую экономику в состояние «голландской болезни».

В сентябре премьер-министр России Дмитрий Медведев высказал мнение, что российская экономика постепенно избавляется от «голландской болезни». При этом правительству не стоит надеяться на возвращение благоприятной сырьевой конъюнктуры, поскольку такая ситуация ведет лишь к падению уровня жизни и отставанию страны.

Проект федерального бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов сформирован исходя из цены на нефть 41 долларов за баррель.