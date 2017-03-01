Прибыль ВТБ подскочила в 30 раз

Чистая прибыль госбанка ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности в 2016 году подскочила в 30 раз и составила 51,6 миллиарда рублей по сравнению с 1,7 миллиарда годом ранее. Это следует из опубликованного в среду, 1 марта, годового отчета кредитной организации.

В четвертом квартале прошлого года прибыль банка в годовом выражении увеличилась на 38,9 процента, до 17,5 миллиарда рублей. Чистые процентные доходы составили 415 миллиардов, чистый комиссионный доход — 81,8 миллиарда рублей.

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Расходы на персонал и административные расходы по сравнению с 2015 годом выросли на 5,4 процента — до 233,9 миллиарда.

По состоянию на 31 декабря 2016-го активы ВТБ составили 12,6 триллиона рублей, что на 7,7 процента ниже показателя годичной давности.

Российские банки в 2016 году увеличили прибыль почти в пять раз — до 930 миллиардов рублей. В 2015 году они заработали 192 миллиарда, в 2014 году — 589 миллиардов.