ВТБ 24 увеличил чистую прибыль в 86 раз

Чистая прибыль банка ВТБ 24 по российским стандартам бухгалтерского учета в 2016 году выросла в 86 раз и составила 43,1 миллиарда рублей по сравнению с 0,5 миллиарда рублей в 2015-м. Такие данные приводятся в финансовом отчете кредитной организации, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Это лучший финансовый результат в истории банка», — заявил глава ВТБ 24 Михаил Задорнов.

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Общий объем кредитного портфеля в 2016 году составил 1,88 триллиона рублей против 1,69 триллиона рублей в предыдущем году. Портфель ипотечных кредитов вырос на 14 процентов — до 879,1 миллиарда рублей. Также ВТБ 24 зафиксировал рост депозитного портфеля — в 2016 году объем привлеченных средств физических лиц увеличился на 4,5 процента и составил 2,11 триллиона рублей.

За последние два года банк сократил 20 процентов сотрудников, сообщил также на пресс-конференции Задорнов. «Основной объем работы уже нами сделан. Будет только перемещение персонала, изменение ролей», — приводит его слова Rambler News Service.

12 января зампред правления Сбербанка Вадим Кулик рассказал о планах кредитной организации уволить три тысячи сотрудников и заменить их роботами. По его словам, робот-юрист был запущен еще в конце 2016 года, он сам составляет исковые заявления по физическим лицам.

В июле 2016 года Банк России предсказал, что половина отделений банков по всему миру закроется в течение ближайших 10 лет, а их сотрудники останутся без работы из-за внедрения новых технологий.

