Роботы оставят без работы три тысячи юристов Сбербанка

Сбербанк намерен уволить три тысячи сотрудников и заменить их роботами. Об этом заявил зампред правления банка Вадим Кулик, сообщает ТАСС. По его словам, робот-юрист был запущен еще в конце 2016 года, он сам составляет исковые заявления по физическим лицам.

Он добавил, что роботы сейчас разрабатываются и по другим направлениям. Часть сотрудников, на смену которым придут роботы, попадут в программу переобучения. Другие будут сокращены.

Ранее сообщалось, что Сбербанк сократит 8 процентов работников в ходе перехода к онлайн-банкингу. Вместо них в банке планировали нанять 200 новых аналитиков, которые займутся новой для Сбербанка сферой деятельности — анализом данных их клиентов.

В сентябре 2016 года президент Сбербанка Герман Греф в ходе Восточного экономического форума заявил, что через три-пять лет традиционная банковская система будет полностью сломлена. Он заметил, что это произойдет из-за автоматизации и внедрения технологий блокчейн.

В июле Банк России предсказал, что половина отделений банков по всему миру закроется в течение ближайших 10 лет, а их сотрудники останутся без работы из-за внедрения новых технологий.