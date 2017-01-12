Сбербанк предрек массовое внедрение блокчейна в 2018 году

Широкое применение технологии блокчейн в банковской сфере может начаться в 2018 году. Об этом в четверг, 12 января, заявил зампред правления Сбербанка Вадим Кулик, сообщает Rambler News Service.

«Массовые процессы [использования технологии блокчейн] уже станут таким промышленным стандартом. Я считаю, что это все же горизонт 2018 года», — сказал Кулик.

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Пока в самой платформе есть проблемы, которые необходимо решить, отметил он. «Где-то это вопросы скорости расчетов, где-то сами математические методы должны быть оптимизированы, где-то это вопросы конфиденциальности, а где-то — управления сетями», — отметил представитель Сбербанка.

В сентябре 2016 года президент Сбербанка Герман Греф в ходе Восточного экономического форума заявил, что через три-пять лет традиционная банковская система будет полностью сломлена.

Блокчейн — система организации баз данных. Она используется как хранилище информации об операциях с криптовалютами (например, с биткоинами). Технология также может быть внедрена в банковскую деятельность — криптотехнология позволяет сильно сократить время на проведение крупных сделок.