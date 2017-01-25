Российские банки в 2016 году увеличили прибыль в пять раз

Российские банки в 2016 году увеличили прибыль почти в пять раз — до 930 миллиардов рублей по сравнению с предыдущим годом. Об этом в среду, 25 января, сообщается в материалах Центробанка.

В декабре 2016 года кредитные организации заработали 141 миллиард рублей прибыли, что в два раза больше, чем в декабре 2015 года, подсчитали в ЦБ.

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При этом объем выдачи кредитов юридическим лицам упал на 9,5 процента, до 30,1 триллиона рублей, физлицам — вырос на 1,1 процента, до 10,8 триллиона рублей. Общий объем кредитов в экономике в 2016 году сократился на 6,9 процента, до 40,9 триллиона рублей.

В октябре 2016 года Национальное рейтинговое агентство сообщило, что государственные кредитные организации в первом полугодии 2016 года сконцентрировали 99 процентов прибыли всего отечественного банковского сектора.

В сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказала о резко выросшей прибыли кредитных организаций.

В 2015 году российские банки заработали 192 миллиарда рублей, в 2014 году — 589 миллиардов рублей.