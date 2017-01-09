Российская нефть за год подешевела почти на 20 процентов

Средняя цена российской нефти марки Urals в 2016 году упала на 18,2 процента по сравнению с 2015-м и составила 41,9 доллара за баррель. Об этом сообщается на сайте Минфина России.

В 2015 году средняя стоимость Urals сложилась на уровне 51,2 доллара за баррель. При этом по сравнению с предыдущим 2014 годом ее стоимость тогда снизилась почти в два раза.

В то же время за год, прошедший с декабря 2015 по декабрь 2016-го, стоимость Urals выросла в 1,4 раза (с 36,42 доллара до 52,08). В федеральный бюджет-2017 заложена стоимость нефти в 40 долларов.

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9 января агентство Bloomberg сообщило, что Россия в период с 1 по 8 января сократила суточную добычу нефти на 130 тысяч баррелей, до 11,1 миллиона баррелей.

В конце ноября Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа запустила торги экспортными фьючерсными контрактами на нефть марки Urals.

Доходы от экспорта нефти занимают в федеральном бюджете России на 2017 год около 37 процентов. Бюджет сверстан исходя из стоимости нефти в 41 доллара за баррель.

Urals — экспортный сорт нефти, добываемой в России. Топливо, получаемое из смеси углеводородов с месторождений Поволжья, Урала, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, образуется в трубопроводной системе «Транснефти».

