Россия сократила добычу нефти на 130 тысяч баррелей в день

Россия в период с 1 по 8 января сократила суточную добычу нефти на 130 тысяч баррелей, до 11,1 миллиона баррелей. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию агентства Bloomberg. Снижение производства отсчитывается от уровня октября прошлого года, который признан отправной точкой сокращения добычи по соглашению с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

В общей сложности производство нефти и газоконденсата в стране за первые восемь дней января составило 12,13 миллиона тонн.

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8 января глава ОПЕК Мохаммед Баркиндо назвал Саудовскую Аравию одним из лидеров по снижению добычи нефти.

10 декабря глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что Россия постепенно сократит производство сырья до 11 миллионов баррелей в сутки.

В декабре министры картеля договорились с представителями стран, не входящих в ОПЕК, о сокращении производства нефти. 30 ноября страны-участницы ОПЕК достигли договоренности о сокращении производства — с января 2017 года она снизится на 1,2 миллиона баррелей в сутки, до 32,5 миллиона баррелей. Россия готова урезать производство топлива на 300 тысяч бочек в сутки.