ВЭБ спрогнозировал рост ВВП России на 1,2 процента в 2017 году

Экономика России в 2017 году может вырасти на 1,2 процента, а инфляция составит 4,5 процента. Об этом в понедельник, 27 февраля, заявил зампред ВЭБ Андрей Клепач, сообщает ТАСС.

При этом в 2018-2019 годах рост ВВП может составить три процента, считает он. «Потенциал такой есть», — сказал Клепач на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

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Комментируя текущее укрепление курса рубля, зампред ВЭБ отметил: «Чтобы рубль не укреплялся, нужно проводить интервенции, Минфин их проводит».

18 февраля глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экономика России в нынешнем году вырастет на один-два процента.

По данным Росстата, экономика в 2016 году сократилась на 0,2 процента. Минэкономразвития в базовом сценарии ожидает роста ВВП России в 2017 году на 0,6 процента, в 2018-м — на 1,7, в 2019-м — на 2,1 процента.

Целевой показатель Банка России по инфляции — четыре процента. Регулятор планирует достичь его в нынешнем году.