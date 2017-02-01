ВВП России в 2016 году сократился на 0,2 процента. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на данные Росстата. Объем экономики по итогам года составил чуть менее 86 триллионов рублей.

В сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве ВВП вырос на 3,5 процента, в добыче полезных ископаемых — на 0,2 процента, обрабатывающих производствах — на 1,4 процента, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – на 2,4 процента, транспорте и связи — на 0,4 процента, финансовой деятельности — на 2,3 процента, по операциям с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг — на 0,9 процента, в образовании — на 0,1 процента.

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При этом сокращение произошло в рыболовстве и рыбоводстве (2,1 процента), строительстве (4,3 процента), оптовой и розничной торговле, а также ремонте (3,6 процента), гостиничном и ресторанном бизнесе (3,5 процента), здравоохранении и предоставлении социальных услуг (два процента).

ВВП в сфере госуправления и обеспечения военной безопасности, а также в социальном страховании не изменился.

Минэкономразвития в базовом сценарии ожидает роста ВВП России в 2017 году на 0,6 процента, в 2018 году — на 1,7, в 2019 году — на 2,1.

В 2015 году отечественная экономика сократилась на 3,7 процента.