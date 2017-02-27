Медведев назвал реальным план по замедлению инфляции до четырех процентов

Замедление инфляции в России до четырех процентов в 2017 году — вполне реальная задача. Об этом в понедельник, 27 февраля, в ходе Сочинского форума заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Абсолютно реальные планы — довести инфляцию до четырех процентов в год», — сказал глава правительства. Он также отметил, что снижение темпов роста цен позволит уменьшить процентные ставки и сделает кредиты более доступными.

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3 февраля совет директоров ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 10 процентов. В сообщении регулятора отмечалось, что инфляция замедлится до целевого уровня четыре процента к концу 2017 года и будет поддерживаться вблизи него в дальнейшем.

По итогам 2016-го инфляция в России достигла 5,4 процента — минимальный показатель за новейшую историю страны.