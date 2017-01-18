По итогам 2016 года продовольственная инфляция в России замедлилась в три раза. Соответствующая информация содержится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ «Динамика потребительских цен», опубликованном на сайте регулятора в среду, 18 января.

В декабре 2016 года рост цен на продовольствие снизился до 4,6 процента. За аналогичный период 2015-го показатель составил 14 процентов.

«В целом годовая инфляция снизилась в декабре 2016 года до 5,4 процента. Это соответствует нижней границе прогноза Банка России, предполагающего достижение четырехпроцентного целевого уровня инфляции в конце 2017 года», — отметили в ЦБ.

Регулятор также пояснил, что замедление роста цен в 2016 году было отчасти обусловлено временными факторами. Один из них — падение стоимости плодоовощной продукции на 6,8 процента в условиях высоких объемов предложения.

Замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Липин в видео, опубликованном на странице регулятора в YouTube, пояснил, что в 2017 году сохранятся проинфляционные риски, среди которых — повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса.

Видео: Банк России / YouTube

Инфляция является большим риском для экономики России, чем Brexit и победа Дональда Трампа на выборах в США. Такое мнение 16 января высказала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

В декабре 2016 года инфляция в годовом выражении составила 5,4 процента. Целевой показатель Банка России по инфляции — четыре процента. Регулятор планирует достичь его в нынешнем году.