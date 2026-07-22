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11:12, 22 июля 2026Ценности

Набравшая вес после резкого похудения рэперша Lizzo в бикини снялась для журнала

Рэперша Lizzo в купальниках снялась для обложки журнала Sports Illustrated Swimsuit
Мария Винар

Фото: @robins_robin / @lizzobeeating

Американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo (Лиззо), в откровенном виде снялась для журнала Sports Illustrated Swimsuit. Фото опубликовало издание на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя исполнительница, которая вновь набрала вес после резкого похудения, предстала на обложке в черном бикини. При этом она позировала в полупрозрачной мини-юбке с атласным бантом на талии.

Кроме того, за время съемки артистка показала фигуру в голубом бикини, лямки которого были украшены ракушками. Вдобавок знаменитость примерила слитные купальники желтых и кофейных оттенков.

В начале июля рэперша в интервью The Guardian призналась, что поправилась на 20 фунтов (примерно на девять килограммов) после успешного похудения в 2025 году.

Также в мае Lizzo показала фигуру в бикини со словами «не хватает полных девушек».

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