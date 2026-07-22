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11:25, 22 июля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Предсказаны последствия участия бывшего министра обороны Украины Федорова в выборах

Политолог Асафов: Зеленскому выгодно участие Федорова в выборах
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Уволенный министр обороны Украины Михаил Федоров, если выборы состоятся и его допустят, может неожиданно сыграть на руку президенту страны Владимиру Зеленскому, заявил политолог Александр Асафов. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что его кандидатура способна раздробить голоса оппозиции, ослабив основных конкурентов.

«Зеленский в принципе заинтересован в кандидате Федорове. Федоров — очень нишевый электоральный кандидат, и он точно будет пересекаться по электорату, например, с [послом Украины в Великобритании] Валерием Залужным. В такой конфигурации он Зеленскому помогает, а не мешает», — пояснил политолог.

По его словам, выход за пределы внутрикорпоративных соглашений с офисом Зеленского фактически означает переход в позицию открытого противопоставления: не идешь на мои условия — буду конкурировать на выборах, которые еще не объявлены и не назначены.

Асафов обратил внимание, что с Кириллом Будановым (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) решили вопрос, назначив его главой офиса президента. Залужный, уточнил политолог, уже открыто обозначил свои амбиции, а теперь и Федоров движется в том же направлении.

«Однако все это пока лишь допущения: будут ли выборы, пройдут ли они, допустят ли Федорова — неизвестно. Сам того не понимая, Федоров сейчас может угрожать Зеленскому лишь на словах, а при реальном сценарии способен ему помочь», — заключил политолог.

Ранее сообщалось, что экс-министр обороны Украины Михаил Федоров получит новое карьерное предложение — либо стать вице-премьером республики по военным технологиям, либо советником президента Владимира Зеленского по тому же вопросу. Такие варианты озвучил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

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