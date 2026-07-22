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11:16, 22 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались об итогах работы Сырского на посту главкома ВСУ

Депутат Колесник назвал Сырского палачом украинского народа
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

Период, когда Александр Сырский занимал пост главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), не принес стране никаких военных побед, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он указал, что Сырский запомнился лишь массовой гибелью солдат, за что и получил прозвище «генерал-мясник».

«Для Украины он является палачом украинского народа. Ничем таким не отличился — никакими военными победами, только тем, что своими действиями отправил на тот свет большое количество солдат ВСУ. Похвастаться ему нечем», — сказал депутат.

По его словам, российские войска не преминули воспользоваться ошибками Сырского и наступают по всей линии боевого соприкосновения. Все перестановки в украинском руководстве, считает Колесник, — это внутренняя политика президента Украины Владимира Зеленского, который решает собственные вопросы и пытается удержать власть.

«Однако, как бы ни пересаживали кадры, вариантов у Киева нет. Наша армия побеждает. Тяжело, боевые действия — это вообще тяжело. Но наступательный порыв у наших вооруженных сил как есть, так и остался. А будет это Драпатый или кто-то еще — какая разница?» — заключил Колесник.

Ранее Сырский прокомментировал свою отставку. Он отметил, что его работа — война. В свои достижения экс-главком записал создание рода войск беспилотных систем, перевод ВСУ на корпусную структуру и проведение операций «о которых он не имеет права говорить».

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