В России высказались об итогах работы Сырского на посту главкома ВСУ

Депутат Колесник назвал Сырского палачом украинского народа

Период, когда Александр Сырский занимал пост главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), не принес стране никаких военных побед, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он указал, что Сырский запомнился лишь массовой гибелью солдат, за что и получил прозвище «генерал-мясник».

«Для Украины он является палачом украинского народа. Ничем таким не отличился — никакими военными победами, только тем, что своими действиями отправил на тот свет большое количество солдат ВСУ. Похвастаться ему нечем», — сказал депутат.

По его словам, российские войска не преминули воспользоваться ошибками Сырского и наступают по всей линии боевого соприкосновения. Все перестановки в украинском руководстве, считает Колесник, — это внутренняя политика президента Украины Владимира Зеленского, который решает собственные вопросы и пытается удержать власть.

«Однако, как бы ни пересаживали кадры, вариантов у Киева нет. Наша армия побеждает. Тяжело, боевые действия — это вообще тяжело. Но наступательный порыв у наших вооруженных сил как есть, так и остался. А будет это Драпатый или кто-то еще — какая разница?» — заключил Колесник.

Ранее Сырский прокомментировал свою отставку. Он отметил, что его работа — война. В свои достижения экс-главком записал создание рода войск беспилотных систем, перевод ВСУ на корпусную структуру и проведение операций «о которых он не имеет права говорить».

