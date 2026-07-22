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11:05, 22 июля 2026 (обновлено: 11:08, 22 июля 2026)Бывший СССР

Президент Молдавии назначила новое правительство

Президент Молдавии Санду подписала указ о назначении нового правительства
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о назначении нового правительства. Об этом пишет Noi.md.

«Лично я полностью уверена, что вместе с парламентом и при поддержке администрации президента это правительство добьется успеха», — заявила Санду.

Отмечается, что члены нового правительства во главе с премьер-министром Василием Тофаном принесли присягу перед Майей Санду в ходе церемонии в здании администрации президента.

Ранее стало известно, что Тофан является партнером инвестиционной компании Horizon Capital, которая вложила более 700 миллионов долларов в бизнес-проекты на Украине.

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