Президент Молдавии назначила новое правительство

Президент Молдавии Санду подписала указ о назначении нового правительства

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о назначении нового правительства. Об этом пишет Noi.md.

«Лично я полностью уверена, что вместе с парламентом и при поддержке администрации президента это правительство добьется успеха», — заявила Санду.

Отмечается, что члены нового правительства во главе с премьер-министром Василием Тофаном принесли присягу перед Майей Санду в ходе церемонии в здании администрации президента.

Ранее стало известно, что Тофан является партнером инвестиционной компании Horizon Capital, которая вложила более 700 миллионов долларов в бизнес-проекты на Украине.