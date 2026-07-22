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11:17, 22 июля 2026Путешествия

Крупнейшая авиакомпания России запустила распродажу билетов со скидками до 50 процентов

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила распродажу билетов с 22 по 23 июля
Алина Черненко

Фото: Yves Herman / Reuters

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила масштабную распродажу билетов. Об этом сообщается на официальном сайте крупнейшего российского перевозчика.

Предложение действительно два дня — 22 и 23 июля. Улететь по выбранным направлениям можно с 20 августа 2026 года до 27 марта 2027-го включительно. Скидки достигают 50 процентов.

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Всего в акции участвует более 240 внутренних и международных направлений. Перелеты доступны в экономклассе.

Так, купить билеты из Москвы в Санкт-Петербург получится от 2,9 тысячи рублей, из Москвы в Стамбул — от 11,7 тысячи рублей, а из Москвы в Дели — от 22,7 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что российские туристы массово устремились на китайский курорт Хайнань. По словам члена Российского союза туриндустрии Воскана Арзуманова, сейчас русскоговорящих там уже 60 процентов.

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