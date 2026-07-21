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18:43, 21 июля 2026 (обновлено: 18:46, 21 июля 2026)Путешествия

Турэксперт описал город в Азии фразой «превратился в российский курорт»

Член РСТ Арзуманов: Санья уже превратился в российский курорт
Алина Черненко

Фото: Alessandro Diviggiano / Reuters

Российские туристы массово устремились на китайский курорт Хайнань — сейчас русскоговорящих там уже 60 процентов. Об этом заявил в эфире НСН член Российского союза туриндустрии (РСТ) Воскан Арзуманов.

«Туристы наши очень любят остров Хайнань, в первую очередь Санью. Санья уже превратился в российский курорт», — такими фразами описал турэксперт этот азиатский город.

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Спикер добавил, что китайцы пытаются развивать и другие курорты, но пока соотечественники выбирают этот вариант чаще всего. Помимо пляжного отдыха, туристам предлагают материковые туры с экскурсиями, прогулки по столице, поездки в горы «Аватара», а также круизные туры по рекам Китая.

Арзуманов также раскрыл стоимость отдыха на Хайнане. По его словам, в Санью можно улететь за 120 тысяч рублей на двоих с пересадкой в Пекине. «За прямой перелет нужно будет добавить еще 20-30 тысяч», — заключил он.

Ранее россиянам назвали лучшее время года для дешевого отдыха на Хайнане. Специалисты объяснили, что летом там начинается низкий сезон, из-за чего даже гостиницы с «пятью звездами» становятся заметно доступнее.

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