Россиянам назвали лучшее время года для дешевого отдыха на курорте Китая

Лучшее время года для дешевого отдыха на Хайнане — летний сезон

Российским туристам назвали лучшее время года для дешевого отдыха на популярном курорте Китая — речь идет об острове Хайнань. Об этом рассказали РИА Новости в сервисе для организации путешествий OneTwoTrip.

Специалисты объяснили, что летом на Хайнане начинается низкий сезон, из-за чего даже гостиницы с «пятью звездами» становятся заметно доступнее.

Так, трехзвездочные отели в Санье стоят в это время около 2,5-5,5 тысячи рублей за ночь, а более комфортабельные места проживания в бухте Дадунхай — от 6 до 12 тысяч рублей. Также можно снять гостиницу премиум-класса в бухте Ялунвань за 15-20 тысяч рублей.

Ранее россиянин побывал на китайском курорте Хайнань и описал его фразой «лучше Таиланда, Шри-Ланки, Индонезии и Вьетнама». По словам соотечественника, цены на острове в апреле ниже на 30-40 процентов.

