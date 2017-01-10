Медведев счел реальным снижение инфляции до четырех процентов

Председатель правительства России Дмитрий Медведев считает реальным достижение уровня инфляции в четыре процента в нынешнем году. Об этом во вторник, 10 января, сообщает ТАСС.

«Достижение цели по инфляции, так называемого таргета, в этом году в четыре процента, оно вполне реально», — сказал Медведев на совещании по проекту комплексного плана действий правительства на 2017-2025 годы. По итогам 2016-го рост цен оказался минимальным за всю новейшую историю России и составил 5,4 процента, подчеркнул он.

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В прошлом году правительству удалось выполнить большинство запланированных задач в экономике. Медведев отметил, что речь идет о поддержке отдельных отраслей, включая легкую и автомобильную промышленность, а также о снижении долговой нагрузки регионов. Все это удалось сделать, несмотря на непростую ситуацию в экономике, обусловленную санкциями, низкими ценами на энергоносители и «структурными перекосами» в экономике, подчеркнул премьер-министр.

22 декабря 2016 года директор департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина Владимир Колычев заявил, что в 2017 году инфляция замедлится до четырех процентов при сохранении текущих тенденций.

16 декабря ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 10 процентов годовых. По мере закрепления тенденции к замедлению инфляции регулятор рассмотрит возможность снижения ставки в первом полугодии 2017 года.

Целевой показатель Банка России по инфляции — четыре процента. Регулятор планирует достичь его в нынешнем году.