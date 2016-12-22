Минфин поверил в замедление инфляции до четырех процентов

В 2017 году инфляция в России замедлится до четырех процентов при сохранении текущих тенденций. Об этом в четверг, 22 декабря, заявил директор департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина Владимир Колычев, передает ТАСС.

«Инфляция последние месяц-полтора все ближе и ближе приближается к четырем процентам. Соответственно, если этот показатель сохранится на уровне четырех процентов, не очень далеко от текущих уровней, то никаких проблем с достижением четырех процентов в следующем году не должно быть», — сказал он.

По итогам 2016 года рост цен составит 5,4-5,5 процента, отметил чиновник.

16 декабря ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 10 процентов годовых. По мере закрепления тенденции к замедлению инфляции регулятор рассмотрит возможность снижения ставки в первом полугодии 2017 года.

6 декабря Росстат опубликовал данные, согласно которым инфляция в России в ноябре замедлилась до 5,8 процента в годовом выражении. По сравнению с октябрем нынешнего года инфляция составила 0,4 процента.

Целевой показатель Банка России по инфляции — четыре процента. Регулятор планирует достичь его в 2017 году.