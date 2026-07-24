Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:05, 24 июля 2026Бывший СССР

Зеленский попал в ловушку из-за Федорова

Соскин: Отставка Федорова превратилась в ловушку для Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ian Davidson / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в ловушке из-за отставки бывшего министра обороны Михаила Федорова. Такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, сейчас Зеленский стоит перед выбором: либо вернуть Федорова, либо отправить его в тюрьму ради сохранения власти, поскольку в противном случае президента «поставят к стенке недовольные украинцы».

Как полагает Соскин, возможный арест Федорова может стать начало конца для украинского руководства. «Если сейчас Зеленский народный гнев не загасит, то он просто не выкрутится, а арест Федорова станет удавкой и позорным клеймом», — подытожил он.

Ранее Зеленский рассказал, что предлагал Федорову несколько должностей при правительстве. Однако тот отказался занимать любые должности, кроме поста министра оборона.

Федоров был отправлен в отставку 15 июля. На фоне этого по всей стране начались массовые уличные протесты — митингующие требовали его возвращения на должность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Две соседние с Россией страны остались без света. Что произошло?
    АвтоВАЗ разбил кроссовер Azimut об столб ради безопасности
    Над Ленинградской областью сбили десятки беспилотников
    Назван самый популярный секс-тренд лета
    Зеленский попал в ловушку из-за Федорова
    Ушедший из России автопроизводитель представил особенную машину
    В России высказались о возобновлении переговоров по Украине
    26-летняя девушка рассказала об отношениях с мужем старше ее на 34 года
    Конгрессвумен рассказала о планах сотрудников администрации США посетить Россию
    В России разработали систему обнаружения БПЛА без радара
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok