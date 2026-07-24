Зеленский попал в ловушку из-за Федорова

Соскин: Отставка Федорова превратилась в ловушку для Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в ловушке из-за отставки бывшего министра обороны Михаила Федорова. Такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, сейчас Зеленский стоит перед выбором: либо вернуть Федорова, либо отправить его в тюрьму ради сохранения власти, поскольку в противном случае президента «поставят к стенке недовольные украинцы».

Как полагает Соскин, возможный арест Федорова может стать начало конца для украинского руководства. «Если сейчас Зеленский народный гнев не загасит, то он просто не выкрутится, а арест Федорова станет удавкой и позорным клеймом», — подытожил он.

Ранее Зеленский рассказал, что предлагал Федорову несколько должностей при правительстве. Однако тот отказался занимать любые должности, кроме поста министра оборона.

Федоров был отправлен в отставку 15 июля. На фоне этого по всей стране начались массовые уличные протесты — митингующие требовали его возвращения на должность.