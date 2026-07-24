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05:43, 24 июля 2026 (обновлено: 06:01, 24 июля 2026)Бывший СССР

Бойцы ВСУ атаковали сослуживцев во время эвакуации с позиций

ТАСС: Бойцы ВСУ атаковали украинских пограничников во время эвакуации с позиций
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали украинских пограничников во время эвакуации с позиций. Об этом рассказал ТАСС замначальника 3-й заставы 4-го отряда Государственной пограничной службы Украины Владислав Богатырев, сдавшийся в плен ВС РФ на харьковском направлении.

Он отметил, что вместе с сослуживцами попал под минометный обстрел. «За нами приехала машина эвакуации, только мы отъехали метров 500, автомобиль был атакован и обстрелян», — сказал собеседник агентства. В результате Богатырев и еще один украинский военный получили ранения.

После этого группа Богатырева связалась с командованием, которое заявило, что эвакуации не будет. На рассвете его и второго раненного бросили сослуживцы.

Ранее ВСУ атаковали дроном бойцов 111-й бригады, оборонявших Яблоновку в Донецкой народной республике (ДНР) и пытавшихся сдаться в плен. До этого сообщалось, что оператор дрона ВСУ ликвидировал своих сослуживцев, сдавшихся в плен ВС России в Запорожской области. Украинский беспилотник атаковал машину, в которой находились пленные.

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