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13:14, 11 марта 2025Бывший СССР

Оператор украинского дрона ликвидировал своих и попал на видео

Оператор БПЛА ВСУ ликвидировал сдавшихся в плен под Запорожьем сослуживцев
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Оператор дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировал своих сослуживцев, сдавшихся в плен Вооруженным силам (ВС) России в Запорожской области. Видео с этим моментом опубликовало РИА Новости со ссылкой на силовые ведомства.

«В районе Васильевки (...) БПЛА вышел на автомобиль, в котором находились пленные бойцы ВСУ (...) Коптер атаковал машину, в которой продолжали находиться пленные», — сообщили в структурах.

О состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее в Судже Курской области дрон снял на видео город, оккупированный Вооруженными силами Украины. На представленных кадрах видны разрушенные дома и поврежденные здания.

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