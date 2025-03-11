Оператор украинского дрона ликвидировал своих и попал на видео

Оператор БПЛА ВСУ ликвидировал сдавшихся в плен под Запорожьем сослуживцев

Оператор дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировал своих сослуживцев, сдавшихся в плен Вооруженным силам (ВС) России в Запорожской области. Видео с этим моментом опубликовало РИА Новости со ссылкой на силовые ведомства.

«В районе Васильевки (...) БПЛА вышел на автомобиль, в котором находились пленные бойцы ВСУ (...) Коптер атаковал машину, в которой продолжали находиться пленные», — сообщили в структурах.

О состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее в Судже Курской области дрон снял на видео город, оккупированный Вооруженными силами Украины. На представленных кадрах видны разрушенные дома и поврежденные здания.