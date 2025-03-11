Дрон облетел Суджу и снял оккупированный ВСУ город на видео

Дрон облетел Суджу в Курской области и снял на видео оккупированный ВСУ город

Дрон облетел Суджу в Курской области и снял на видео город, оккупированный Вооруженными силами Украины (ВСУ). Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Два майора» во вторник, 11 марта.

На представленных кадрах видны разрушенные дома, покореженные здания. «Суджа. Вернее то, что от нее осталось…» — отмечает автор видео.

Как утверждает издание «Два майора», в пригородах Суджи российские войска завязали бои. Также поступала информация о продвижении в промзоне. Оставшиеся силы ВСУ были стянуты в Суджу.

До этого один из российских бойцов рассказал, что украинские военные сбежали из Николаевки под Суджей, испугавшись окружения. Кроме того, российский военнослужащий допустил, что часть украинцев до сих пор остается на фронте, поскольку их запугивает командование.

Последние дни характеризуются резко возросшей активностью российских войск в Курской области, их стремительным продвижением и оттеснением ВСУ к госгранице.