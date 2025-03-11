Боец ВС РФ Серафим: ВСУ сбежали из Николаевки под Суджей, испугавшись окружения

Украинские подразделения сбежали из Николаевки под Суджей из страха быть окруженными. Об этом заявил в разговоре с РИА Новости замкомандира полка контроля территории ВКС по военно-политической работе с позывным Серафим.

«Мы находимся в населенных пунктах Николаевка и Викторовка. Сейчас это произошло... в более спокойной обстановке ввиду того, что противник, оказавшись в оперативном окружении, стал отходить», — констатировал боец ВС России.

По его словам, после недолгого стрелкового боя Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили позиции. Серафим уточнил, что украинские военные часто сдаются в плен российским солдатам из-за сложного положения противника в зоне боевых действий. Он допустил, что часть украинцев до сих пор остается на фронте, потому что их запугивает командование.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук допустил «хорошие известия» из Курской области в течение десяти дней. По его прогнозу, за это время ВСУ могут быть вытеснены из российского региона.