Матвийчук: ВСУ могут быть вытеснены из Курской области в течение десяти дней

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть вытеснены из Курской области в течение десяти дней, допустил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. О грядущих «хороших новостях» специалист высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Группировка будет окружена в районе Суджи и поделена на несколько более мелких котлов, которые будут уничтожены. После этого мы выйдем на границу и войдем в Сумскую и Черниговскую области. Я никогда не даю прогнозы, но я думаю, что в ближайшие десять дней мы можем получить хорошие известия», — предположил Матвийчук.

Армия России перешла в масштабное наступление в Курской области в субботу, 8 марта. За два дня наступления под ее контроль перешли семь населенных пунктов, российские военные подобрались к Судже, где бои идут на окраинах, там также установлен контроль над промзоной. Помимо этого, они вклинились в тыл ВСУ в городе через подземную газовую трубу — более 800 российских штурмовиков прошли по ним более десяти километров.

С начала вторжения ВСУ в регион 6 августа 2024 года армия России вернула контроль над 32 населенными пунктами. В феврале удалось освободить пять населенных пунктов; в период с 8 по 9 марта, когда начался штурм Суджи, — семь населенных пунктов. Больше всего территорий Курской области удалось освободить в сентябре 2024 года, когда под контроль России перешли 12 населенных пунктов.

В Курской области действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и контртеррористической операции (КТО). Потери ВСУ в регионе, по данным Минобороны, составили почти 66 тысяч человек. О потерях российской стороны оборонное ведомство не сообщало.