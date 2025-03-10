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06:06, 10 марта 2025Россия

Российская армия освободила от ВСУ 32 населенных пункта Курской области. Теперь ей предстоят бои за Суджу

ТАСС: Армия РФ освободила 32 населенных пункта в Курской области с августа 2024
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия РФ с момента вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область в августе 2024 года освободила 32 населенных пункта. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Минобороны РФ.

В феврале было освобождено пять населенных пунктов: Погребки, Орловка, Никольский, Новая Сорочина и Свердликово. При этом только за 8-9 марта был возвращен контроль над семью объектами: Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица, Лебедевка, Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина.

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Самым продуктивным стал сентябрь 2024 года, тогда ВСУ удалось выбить из 12 населенных пунктов: Успеновка, Борки, Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.

Российской армии предстоят бои за Суджу

8 марта Российская армия начала наступление на Суджу, сообщил военкор Евгений Поддубный. По его словам, это может говорить о переходе операции по освобождению Курской области в финальную стадию.

До этого стало известно, что российские войска вступили в бой с элитными штурмовыми подразделениями ВСУ в лесных массивах на юге Суджанского района. Также сообщалось, что ВС РФ прорвали фронт в районе государственной границы в Курской области и за несколько дней продвинулись более чем на пять километров.

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Ранее в Добровольческом штурмовом корпусе рассказали «Ленте.ру», что более 800 российских военнослужащих и добровольцев вошли в Суджу, пробравшись в город через пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Противник не ожидал атаки с этого направления, в результате удалось полностью освободить промзону в городе и завязать бои в частном секторе.

Выяснилось, что почти бойцы почти неделю провели в газовой трубе. За два дня они преодолели 15 километров 750 метров, а потом еще четверо суток отдыхали и ждали подходящего момента для атаки. Описывая операцию, журналист Анастасия Кашеварова сравнила ее с подвигом времен Первой мировой войны.

Русские бойцы, отравленные газом, защищали крепость Осовец при атаке немцев в Первую Мировую войну. И это повторилось вновь, в Судже. <...> Отравленные метаном, оставшись уже с минимумом еды и воды, наши воины зашли в тыл к противнику и нанесли удар

Анастасия Кашевароважурналист

Тысячи бойцов ВСУ в Курской области оказались в окружении

Российские военкоры выяснили, что группировка ВСУ попала в котел в Курской области. После того как Российская армия заняла линию вдоль населенных пунктов Казачья Локня — Лебедевка — Мартыновка, противник оказался заперт между Суджей и Малой Локней. Уточняется, что в том районе сосредоточен ряд опорников и пунктов базирования ВСУ. Предположительно, часть личного состава украинских войск смогла сбежать в сторону Суджи.

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До этого сообщалось, что полторы тысячи солдат ВСУ попали в огневой мешок в Судже. По информации Telegram-канала Mash, за сутки российские военные там ликвидировали 500 бойцов противника при попытке отступления, еще 100 взяли в плен.

Украинские военные в соцсетях подтвержают свое ухудшевшееся положение. Так, в северной части Курского выступа 80-я бригада ВСУ запросила помощи, застряв в 40 километрах от границы. «Чтобы им помогли, надо вызвать по радио российских военных, сдать технику, оружие и боеприпасы и выполнять все требования российских военных, чтобы сдаться в плен по всей форме», — указал российский военный блогер Борис Рожин. В противном случае, добавил он, прорваться ВСУ «получится только в пластиковый мешок».

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