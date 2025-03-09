Бригада ВСУ застряла в России в 40 километрах от границы

Военкор Рожин: 80-я бригада ВСУ застряла в России в 40 километрах от границы

В северной части Курского выступа 80-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) просит помощи. Об этом в своем Telegram-канале рассказал российский военный блогер Борис Рожин.

Отмечается, что украинские военные застряли в 40 километрах от границы. «Чтобы им помогли, надо вызвать по радио российских военных, сдать технику, оружие и боеприпасы и выполнять все требования российских военных, чтобы сдаться в плен по всей форме», — написал военкор. В противном случае, добавил он, прорваться бойцам ВСУ «получится только в пластиковый мешок».

Ранее сообщалось, что командира отделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Руслана Полторацкого осудят за совершение террористического акта в Курской области. Отмечается, что он он препятствовал эвакуации гражданского населения из хутора Южный и запугивал местных жителей.