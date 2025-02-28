Командира ВСУ Полторацкого осудят за террор населения Курской области

Командира отделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Полторацкого осудят за совершение террористического акта в Курской области. Об этом в пятницу, 28 февраля, в своем Telegram-канале сообщает военное следствие.

Согласно полученным данным, в августе 2024 года Полторацкий, вооруженный боевым оружием, в составе подразделений ВСУ вторгся в Курскую область. Там ради дестабилизации деятельности органов власти он препятствовал эвакуации гражданского населения из хутора Южный и запугивал местных жителей.

В ходе боевых действий Полторацкий задержан военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации.



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