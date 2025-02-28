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14:27, 28 февраля 2025Силовые структуры

Бойца ВСУ осудят за препятствование эвакуации гражданского населения из Курской области

Командира ВСУ Полторацкого осудят за террор населения Курской области
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Командира отделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Полторацкого осудят за совершение террористического акта в Курской области. Об этом в пятницу, 28 февраля, в своем Telegram-канале сообщает военное следствие.

Согласно полученным данным, в августе 2024 года Полторацкий, вооруженный боевым оружием, в составе подразделений ВСУ вторгся в Курскую область. Там ради дестабилизации деятельности органов власти он препятствовал эвакуации гражданского населения из хутора Южный и запугивал местных жителей.

В ходе боевых действий Полторацкий задержан военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации.
 
Ранее Хамовнический суд Москвы заочно арестовал командира 22-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Владимира Пипко.

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