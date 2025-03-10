Российские военные освободили более 30 населенных пунктов в Курской области

ТАСС: Российские военные освободили 32 населенных пункта в Курской области

Российские военные освободили 32 населенных пункта в Курской области. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Минобороны РФ.

Уточняется, что контроль над семью населенными пунктами был возвращен в марте. В феврале было освобождено пять населенных пунктов: Погребки, Орловка, Никольский, Новая Сорочина и Свердликово.

Кроме того, Ппо данным оборонного ведомства на 17 января, освобождено 63,2 процента от изначально занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории региона (801 из 1 268 квадратных километров).

Ранее сообщалось, что бойцы подразделений группировки войск «Север» освободили населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области. Также в марте ВС России вернули контроль над Лебедевкой, Викторовкой, Николаевкой и Старой Сорочиной.

