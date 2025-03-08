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10:04, 8 марта 2025Россия

Стало известно о продвижении ВС РФ в Курской области

ТАСС: ВС РФ вступили в бой с элитными подразделениями ВСУ в Курской области
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска продолжают продвижение и упорные бои в Суджанском районе Курской области. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Источники рассказали, что бои идут в лесных массивах на юге Суджанского района. Также стало известно, что военным ВС РФ противостоят элитные штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Наши десантники продолжают зачистку восточной окраины Лебедевки и с упорными боями продвигаются в лесопосадках Суджанского района», — заметил собеседник агентства.

Армия ВСУ вторглась на территорию Курской области в начале августа 2024 года. Украина обстреляла приграничный город Суджа, прорвала государственную границу, захватила несколько населенных пунктов.

8 марта военкор Юрий Котенок заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к отходу из района Черкасского Поречного Курской области. «По данным перехватов и показаниям пленных, противник пытается вывести ее с территории Курской области», — написал он.

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