Стало известно о продвижении ВС РФ в Курской области

Российские войска продолжают продвижение и упорные бои в Суджанском районе Курской области. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
Источники рассказали, что бои идут в лесных массивах на юге Суджанского района. Также стало известно, что военным ВС РФ противостоят элитные штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Наши десантники продолжают зачистку восточной окраины Лебедевки и с упорными боями продвигаются в лесопосадках Суджанского района», — заметил собеседник агентства.
Армия ВСУ вторглась на территорию Курской области в начале августа 2024 года. Украина обстреляла приграничный город Суджа, прорвала государственную границу, захватила несколько населенных пунктов.
8 марта военкор Юрий Котенок заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к отходу из района Черкасского Поречного Курской области. «По данным перехватов и показаниям пленных, противник пытается вывести ее с территории Курской области», — написал он.