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09:30, 8 марта 2025Россия

Стало известно о попытке ВСУ вывести бригаду десантников от населенного пункта под Курском

Военкор Котенок: ВСУ готовятся к отходу от Черкасского Поречного под Курском
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к отходу из района Черкасского Поречного Курской области. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в Telegram.

По его данным подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле населенного пункта заменяются бойцами территориальной обороны. «По данным перехватов и показаниям пленных, противник пытается вывести ее с территории Курской области», — написал он.

Котенку также стало известно, что российские десантники вклинились в оборону украинских войск и продвинулись по посадкам между Журавкой и Басовкой в направлении Юнаковки.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России освободили населенные пункты Викторовка и Николаевка в Курской области.

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Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа 2024 года. Обстреляв приграничную Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 6 марта, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении более 65 230 военнослужащих и свыше 5000 единиц техники.

ЖЗЛ
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