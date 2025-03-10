Журналист Кашеварова: Прорыв в Суджу стал повтором подвига Первой мировой войны

Штурмовики Вооруженных сил (ВС) РФ, прорвавшиеся в Суджу Курской области по газопроводу, повторили подвиг времен Первой мировой войны. Об этом в своем Telegram-канале написала российский журналист Анастасия Кашеварова.

«Русские бойцы, отравленные газом, защищали крепость Осовец при атаке немцев в Первую Мировую войну. И это повторилось вновь, в Судже. <...> Отравленные метаном, оставшись уже с минимумом еды и воды, наши воины зашли в тыл к противнику и нанесли удар», — отметила она.

В июле 1915 года во время осады крепости Осовец на реке Бебжа (северо-восток современной Польши) германские войска применили химическое оружие. Позиции русских войск оказались в облаках хлора, и не имевшие средств защиты осажденные решили пойти в контратаку, обратив немцев в бегство. В мировую историю этот эпизод вошел под названием «атака мертвецов».

Ранее стало известно, что российские военные, вошедшие в Суджу, почти неделю провели в газовой трубе. Бойцы за два дня преодолели 15 километров 750 метров, а потом еще четверо суток отдыхали и ждали подходящего момента для атаки.