Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:01, 9 марта 2025Россия

Военкоры сообщили о попавшей в котел группировке ВСУ в Курской области

RusVesna: Группировка ВСУ попала в котел между Суджей и Малой Локней
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Группировка Вооуженных сил Украины (ВСУ) попала в котел в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

После того, как Российская армия заняла линию вдоль населенных пунктов Казачья Локня — Лебедевка — Мартыновка, противник оказался заперт между Суджей и Малой Локней. Уточняется, что в том районе сосредоточен ряд опорников и пунктов базирования ВСУ.

Предположительно, часть личного состава украинских войск смогла сбежать в сторону Суджи.

Ранее 9 марта стало известно, что полторы тысячи солдат ВСУ попали в огневой мешок в Судже. По информации Telegram-канала Mash, за сутки российские военные ликвидировали 500 бойцов противника при попытке отступления, еще 100 взяли в плен.

    Обсудить
    Последние новости

    Военкоры сообщили о попавшей в котел группировке ВСУ в Курской области

    Капитан «Факела» призвал Семака извиниться перед его командой

    Зеленскому посоветовали усвоить один принцип при общении с Белым домом

    Маск прокомментировал недопуск Джорджеску к выборам в Румынии

    Российские бойцы подняли флаг над Мартыновкой и попали на видео

    ТЦК разрешили ловить украинцев сетями

    Джорджеску прокомментировал недопуск к президентским выборам

    Кадыров рассказал об успехах ВС России в Курской области

    Российские военные вступили в боевые действия в Вольном Поле

    В Молдавии усомнились в необходимости интеграции страны в Евросоюз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше