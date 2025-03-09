Военкоры сообщили о попавшей в котел группировке ВСУ в Курской области

RusVesna: Группировка ВСУ попала в котел между Суджей и Малой Локней

Группировка Вооуженных сил Украины (ВСУ) попала в котел в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

После того, как Российская армия заняла линию вдоль населенных пунктов Казачья Локня — Лебедевка — Мартыновка, противник оказался заперт между Суджей и Малой Локней. Уточняется, что в том районе сосредоточен ряд опорников и пунктов базирования ВСУ.

Предположительно, часть личного состава украинских войск смогла сбежать в сторону Суджи.

Ранее 9 марта стало известно, что полторы тысячи солдат ВСУ попали в огневой мешок в Судже. По информации Telegram-канала Mash, за сутки российские военные ликвидировали 500 бойцов противника при попытке отступления, еще 100 взяли в плен.